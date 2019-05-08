В сале есть уникальная арахидоновая кислота, которая является одной из незаменимых жирных кислот. Это вещество помогает улучшить работу мозга и сердечно-сосудистой системы. В сале также содержатся витамины А, D, E.При этом медики отмечают, что копчёное сало - это сильно засоленный и вредный продукт. Его врачи не рекомендуют часто употреблять.