08.05.2019, 20:28
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты выяснили, что 10-30 граммов свежего сала каждый день очень полезно для человека.
В сале есть уникальная арахидоновая кислота, которая является одной из незаменимых жирных кислот. Это вещество помогает улучшить работу мозга и сердечно-сосудистой системы. В сале также содержатся витамины А, D, E.
При этом медики отмечают, что копчёное сало - это сильно засоленный и вредный продукт. Его врачи не рекомендуют часто употреблять.
В сале есть уникальная арахидоновая кислота, которая является одной из незаменимых жирных кислот. Это вещество помогает улучшить работу мозга и сердечно-сосудистой системы. В сале также содержатся витамины А, D, E.
При этом медики отмечают, что копчёное сало - это сильно засоленный и вредный продукт. Его врачи не рекомендуют часто употреблять.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии