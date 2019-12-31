Медики утверждают, что изменения наиболее заметны в случае употребления спиртных напитков минимум пять дней в неделю.Так, у человека, который хотя бы неделю не употреблял спиртное, повышается качество сна и работоспособность. Кроме того, запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры.Через месяц после отказа от алкоголя снижается давление, улучшается состояние кожи. Через год воздержания от горячительных напитков ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, уходит лишний вес.