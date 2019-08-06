ИА «Ореанда-Новости». Во времена Советского Союза были распространены некоторые правила личной гигиены, которые считались полезными и правильными. Старшее поколение нередко и сейчас может к ним прибегать, однако, по словам специалистов, ряд привычек вреден для здоровья.

Первым неправильным действием медики назвали использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела. Из-за небольшого выбора мыльных принадлежностей во время СССР люди часто использовали его для личной гигиены. Миф о полезных свойствах такого умывания можно услышать и сейчас.

«Таким мылом мыться вредно. В нем содержатся жирные кислоты, саломаса и щелочи, а также в его составе - едкий натрий и канифоль. Это мыло провоцирует появление дерматита», - пишет Медикфорум. Кроме того, советские граждане могли прибегнуть к использованию газет вместо туалетной бумаги, что также наносило вред здоровью, так как краска для такой печатной продукции содержит вредные хромат и сульфид свинца. Ещё одной вредной привычкой специалисты назвали использование одеколона для очищения кожи. В конце 40-х годов, когда появилась первая косметика, женщины снимали её при помощи мыла. Затем в ход пошел мужской одеколон, который, уверяют медики, из-за содержания спирта пересушивает лицо и опасен для глаз.

Напомним, накануне в Германии призвали мировую общественность отказаться от использования туалетной бумаги. Об этом написала немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung. По её словам, только в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги. При этом современные требования к этому средству гигиены слишком высоки. Компании отказываются использовать старую бумагу в производстве и закупают свежую древесину. Автор отмечает, что подобное расточительство ведёт к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует поберечь лес и рассмотреть другие варианты гигиены.