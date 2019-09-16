Примечательно, что данный праздник отмечен хорошими новостями от учёных – зафиксировано восстановление озонового слоя.

История возникновения праздника началась в 1990-х годах. В 1994 году Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций инициировала проведение этого дня. Дата была выбрана неслучайно – 16 сентября был подписан Монреальский протокол, цель которого заключается в защите озонового слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают этот слой. Сам протокол был подписан в 1987 году.

В настоящее время фиксацией состояния озонового слоя занимаются специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) при Организации Объединённых Наций, которые регулярно предоставляют свои отчёты об озоновом слое. Кроме того, спутники космического агентства NASA также следят за ним. В текущем году в силу вступило новое соглашение, распространяющееся на ряд государств. Всемирная метеорологическая организация недавно сообщила, что озоновый слой Земли начал медленно восстанавливаться. Процесс начался приблизительно в 2000 году, за десять лет восстанавливается до трёх процентов слоя. Такие сведения предоставили исследователи Всемирной метеорологической организации и Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде (или ЮНЕП).

Согласно прогнозам специалистов, в случае дальнейшего соблюдения условий по защите озонового слоя, он станет к 2030-м годам такой же, как и в 1980-м годах. К нормальному уровню в арктической местности озоновый слой вернётся спустя ещё двадцать лет. Над самыми южными областями планеты озоновый слой затянется только к 2060-м годам. Стоит отметить, что наиболее критические показатели были зафиксированы в 2017 году.