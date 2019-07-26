ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали метод доставки противораковых лекарств непосредственно к опухоли. Согласно New Scientist, для этого они создали крошечных микроботов, самостоятельно ориентирующихся в организме.

Роботизированные системы помогут врачам выполнить точечные операции или доставить нужные лекарства в определённую часть тела. Эта разработка приближает учёных к созданию нанороботов, которые излечивают болезни в организме человека.

Каждый такой робот представляет собой магниевый шарик диаметром около 20 микрометров. Сверху он покрыт полимерным парилином, устойчивым к желудочному соку. Между парообразным слоем и магнием находится слой лекарства.

В парильной "броне" есть отверстие около двух микрометров. Но пока он покрыт слоем парафина, в который заливается весь шарик.