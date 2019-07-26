 ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали метод доставки противораковых лекарств непосредственно к опухоли.  Согласно New Scientist, для этого они создали крошечных микроботов, самостоятельно ориентирующихся в организме.

  Роботизированные системы помогут врачам выполнить точечные операции или доставить нужные лекарства в определённую часть тела.  Эта разработка приближает учёных к созданию нанороботов, которые излечивают болезни в организме человека.

  Каждый такой робот представляет собой магниевый шарик диаметром около 20 микрометров.  Сверху он покрыт полимерным парилином, устойчивым к желудочному соку.  Между парообразным слоем и магнием находится слой лекарства.

  В парильной "броне" есть отверстие около двух микрометров.  Но пока он покрыт слоем парафина, в который заливается весь шарик.