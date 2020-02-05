ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны РФ заключило соглашение о создании усовершенствованной версии беспилотника «Альтиус-РУ» с авиационным заводом на Урале «Альтиус-РУ». Об этом журналистам рассказал Алексей Криворучко, заместитель главы военного ведомства.

Как уточнил представитель ведомства, модернизированный беспилотный летательный аппарат сможет находиться в воздухе более 24 часов подряд и выполнять все разведывательные задачи. Зимой 2019 года министерство заключало контракт на создание разведывательного и ударного комплекса, который включал в себя беспилотник с большой продолжительностью полёта.

Модернизированный аппарат планируют оснастить новейшими средствами спутниковой связи и инновационной системой искусственного интеллекта, чтобы вести наиболее эффективное взаимодействие с другими летательными аппаратами и воздушными судами. Многие исследователи и эксперты в авиационной промышленности уже заявили, что проект модернизированного аппарата является серьёзным вызовом лучшим зарубежным беспилотным самолётам. По их мнению, выпуск новой версии «Альтиус» позволит отечественной авиационной промышленности более не зависеть от западных технологий.