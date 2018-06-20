ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. От Министерства просвещения поступило предложение избавиться от обычных бумажных учебников и переходить к новым технологиям. Так в российских школах через некоторое время по ряду предметов могут пропасть обычные учебники. А письменные контрольные работы будут проверять не учителя по вечерам, а компьютеры – вся проверка будет автоматизирована. Такой проект разработала «Цифровая школа», но на осуществление требуется около 500 млрд рублей.

Учебники по одиннадцати школьным предметам предлагают заменить уже к декабрю 2020 года на «сертифицированные устройства персонального доступа». Также согласно проекту, дети на «больничном» смогут не пропускать уроки, а участвовать дистанционно, если заболевание позволяет продолжать обучение. Также «цифровая школа» предлагает к 2025 году наладить между школьными медпунктами и поликлиниками электронное взаимодействие.По подсчётам на этот проект нужно затратить не менее 507,3 млрд рублей.

При этом в документе, представленном Минпросвещения, пока не сказано, какие именно предметы лишатся традиционных бумажных учебников, а также с каких классов дети будут учиться по устройствам персонального доступа. Но известно, что в школьной программе как раз около десяти школьных предметов, то есть, вероятно, речь идёт обо всех предметах. При этом в ведомстве уточнили, что проект пока не готов, а как-либо комментировать его отдельные положения тоже не стали.Ранее сообщалось, что в замысле разработчиков, создать единую цифровую образовательную среду, которая должна включить и объединить в себе уже созданные сервисы, такие как электронные дневники и журналы. При этом учителя смогут самостоятельно формировать контент, которые они будут подавать на уроках, как именно, пока не уточняется. Как не сказано, по каким персональным устройствам будут учиться дети – компьютеры, планшеты, будет их выдавать школа или покупать сами родители.