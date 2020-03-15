ИА «Ореанда-Новости». Употребление алкоголя при простудных, вирусных заболеваниях и гриппе противопоказано. Это лишь усугубит ситуацию.

По словам Министерства здравоохранения России, употреблять алкоголь при простудных и вирусных заболеваниях ни в коем случае нельзя. Спиртные напитки негативно влияют на организм в целом, а самое главное ослабляют иммунную систему. Алкоголь приводит к повышению артериального давления и возникновению тахикардии, зачастую организм просто не справляется с двойным негативным воздействием на него. В ведомстве также отметили, что даже небольшие дозы сказываются на уровне витамина В12, который необходим для поддержания почти всех функций организма.

При обнаружении симптомов гриппа или ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу, который назначит полный курс лечения.