Такое мнение прозвучало на круглом столе, прошедшем в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.

По словам командира отряда космонавтов Российской Федерации Олега Кононенко, основная причина, по которой исследование дальнего космоса не может состояться в полной мере, заключается в сильном воздействии радиационных процессов на организм человека. Появление поколения, созданного искусственным путём и способного переносить высокие дозы облучения, может стать единственным выходом. Для того, чтобы создать такой тип модифицированного человека, необходимы исследования в области биоинженерных технологий. Олег Кононенко назвал создание генно-модифицированных людей вовсе не сюжетом из научной фантастики, а вполне перспективным направлением. Однако, космонавт признал, что создать живой организм, противостоящего радиации, будет довольно не просто.

Стоит отметить, что в условиях дальнего космоса уровень радиации в разы больше того излучения, которого человек получает на Земле. В настоящий момент не существует таких материалов, которые были бы способны защитить космонавтов от космической радиации. Особенно сложно это сделать в случае возникновения вспышек на Солнце.

Напомним, что ранее генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (или ЦНИИмаш) Олег Горшков выступил с заявлением о том, что вопрос защиты от радиационного излучения по-прежнему стоит перед учёными. Пробыв на орбите Луны в течение одного месяца, космонавты по-прежнему получают ударные дозы излучения.