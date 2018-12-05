ИА «Ореанда-Новости». Появилась альтернатива для дорогих металлов, которые содержатся в таких конструкциях, как солнечные элементы и фотокатализаторы. Вместо рутения, иридия, осмия можно использовать легкодобываемое дешёвое железо. Об этом заявляют учёные из Лундского университета (Швеция).

Профессор Лундского университета, химик Кеннет Вернмарк вместе со своими коллегами долго работал над тем, чтобы найти какую-либо замену дорогим металлам в фотоэлементах и других конструкциях для работы с солнечной энергией. Задача металлов (иридий, рутений, осмий) - поглощать солнечные лучи, используя их энергию. Наконец 4 декабря 2018 года учёные объявили, что они получили результаты нового исследования. Они могут совершенствовать молекулярный дизайн, заменяя редкие элементы молекулами железа.

Потенциал железа в работе с солнечной энергией уже был доказан предыдущими исследованиями, но теперь научные разработки сделали ещё один шаг вперёд. Исследование шведских учёных опубликовали в журнале Science.

Железо стоит дешевле, оно в больших объёмах присутствует в земной коре, его проще добывать, чем вышеупомянутые редкоземельные металлы. Оно может удерживать и использовать солнечную энергию длительное время. Кеннет Вернмарк и его сотрудники даже смогли увидеть свет, который излучает молекула - невооружённым глазом и при комнатной температуре. Для самих шведских учёных открытие стало неожиданностью. Они считали, что на поиск решения уйдёт не менее десяти лет, но им понадобилось вдвое меньше времени.

Солнечные батареи поглощают лучи, помогая вырабатывать энергию, и теперь этот процесс будет оптимизирован. В дальнейшем при производстве новых солнечных батарей для производства энергии можно использовать молекулу на основе железа. Потенциальные области применения - в качестве материала для светодиодов, а также в качестве катализатора для производства топлива. Исследователи уверены, что за этой разработкой - большое будущее. Системы, использующие солнечную энергию, станут доступнее.