ИА «Ореанда-Новости». Мыши, на которых будут испытывать вакцины от коронавируса, продаются по цене до 3 тысяч долларов за штуку. Об этом сообщила газета «Известия».

Сообщается, что предложения от компаний, занимающихся созданием особых линий лабораторных мышей, начали поступать с марта. Так, животные со специально внедрёнными человеческими генами или модифицированным иммунитетом продают по цене от 1 тысячи долларов до 3 тысяч долларов за штуку.

Академик РАН Сергей Недопасов заявил, что такая цена за трёх мышей, способных к размножению, не выглядит безумной.

В МГУ сообщили, что вынашивают создание универсальной вакцины от COVID-19, MERS и SARS.