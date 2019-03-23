Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-служба концерна «Росэнергоатом», реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности вечером 22 марта. Как отмечают эксперты, данный реактор является первым, в энергоблоке которого, работая на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, был зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню. В скором времени будут проведены необходимые испытания, призванные подтвердить надежность и безопасности установки, после чего её можно будет запускать для постонной работы. По оценки экспертов энергоблок должен начать работу в конце 2019.Специалисты отмечают, что новая технология, используема при создании станции, позволит существенно повысить экономические показатели атомной энергетики, кроме того это прорыв в безопасности, что чрезвычайно важно в ядерной области.