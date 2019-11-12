12.11.2019, 19:44
На ракету для лунной миссии установили 4 двигателя
ИА «Ореанда-Новости». На прошлой неделе на ракету SLS были установлены 4 двигателя. Данное сообщение появилось на официальном сайте NASA.
Двигатели RS-25 были установлены на основную часть SLS, что позволит обеспечить тягу в размере 907 тысяч килограмм. Двигатели работают на жидких кислороде и водороде. В 4 двигателя можно вместить около 2,7 миллионов литров топлива.
Ракета должна будет высадит женщину и мужчину на поверхность Луны для исследования поверхности спутника Земли уже в 2024 году. Миссия получила название «Артемида».
Сейчас инженеры начали работу над подключением электроники и авионики.
Двигатели RS-25 были установлены на основную часть SLS, что позволит обеспечить тягу в размере 907 тысяч килограмм. Двигатели работают на жидких кислороде и водороде. В 4 двигателя можно вместить около 2,7 миллионов литров топлива.
Ракета должна будет высадит женщину и мужчину на поверхность Луны для исследования поверхности спутника Земли уже в 2024 году. Миссия получила название «Артемида».
Сейчас инженеры начали работу над подключением электроники и авионики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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