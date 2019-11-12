Двигатели RS-25 были установлены на основную часть SLS, что позволит обеспечить тягу в размере 907 тысяч килограмм. ДвигателиВ 4 двигателя можно вместить около 2,7 миллионов литров топлива.Ракета должна будет высадит женщину и мужчину на поверхность Луны для исследования поверхности спутника Земли уже в 2024 году. Миссия получила название «Артемида».Сейчас инженеры начали работу над