ИА «Ореанда-Новости». На прошлой неделе на ракету SLS были установлены 4 двигателя. Данное сообщение появилось на официальном сайте NASA. 

Двигатели RS-25 были установлены на основную часть SLS, что позволит обеспечить тягу в размере 907 тысяч килограмм. Двигатели работают на жидких кислороде и водороде. В 4 двигателя можно вместить около 2,7 миллионов литров топлива.

Ракета должна будет высадит женщину и мужчину на поверхность Луны для исследования поверхности спутника Земли уже в 2024 году. Миссия получила название «Артемида».

Сейчас инженеры начали работу над подключением электроники и авионики.