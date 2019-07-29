В настоящий момент специалистами уже обнаружено около двухсот тел умерших животных.

За всю историю наблюдений такое количество мёртвых северных оленей специалисты зафиксировали впервые. Причина массовой гибели этих животных заключается в том, что им не хватает прокорма. Голод же возник, в свою очередь, из-за изменения климата в этом регионе. Дело в том, что зима в текущем году на Шпицбергене была довольно тёплой, что привело к уменьшению объёма кормовой базы, необходимой для жизни северных оленей. В течение десяти дней сотрудники, работающие на базе полярного института, были заняты наблюдением за окружающей средой на территории архипелага. Также они считали и фиксировали количество умерших животных.

Специалисты придают большое значение численности северных оленей в связи с тем, что именно эти животные являются своего рода индикатором определения благоприятности окружающей обстановки в полярной тундре. По информации, предоставленной одним из участников группы исследователей Осхильдом Онвиком, сильные дожди настигли архипелаг Шпицберген в декабре прошлого года. Выпавшие осадки при отрицательных температурах превратились в лёд и заморозили территорию пастбищ. Это, в конечном итоге, привело к тому, что многие северные олени просто не смогли добыть себе корм из-за замёрзшей земли.

Из-за того, что возник дефицит корма, то среди северных оленей возникла острая конкуренция. В борьбе за еду погибали в первую очередь молодые особи и наиболее старые олени, утверждают эксперты.