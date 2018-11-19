ИА «Ореанда-Новости» Предположение о том, что на одной из наших планетарных соседок может оказаться представители биологической жизни, высказали американские астрофизики из университета Мэдисона.

Венера, пожалуй, одна из самых интересных планет в нашей солнечной системе. Она располагается второй от Солнца, между Меркурием и Землёй. В своё время учёные со всего мира предполагали, что на ней может быть жизнь, ведь, если судить по расстоянию до главного небесного светила, Венера должна обладать примерно таким же климатом, что и Земля, разве что ненамного теплее.

12 июня 1967 года последние предположения о возможном переселении на Венеру оказались раздавлены вместе с советским космическим аппаратом, сделавшим попытку приземлиться на её поверхность. Буквально через два дня мимо планеты пролетал американский зонд "Маринер-5", на которого была возложена миссия по изучению атмосферы планеты. Однако первую посадку на поверхность удалось совершить уже с помощью техники Советского Союза 17 августа 1970 года.

Проблема в том, что плотность атмосферы Венеры во много раз превосходит земную и состоит в большей степени из углекислого газа (больше 96%). А температура поверхности планеты не опускается ниже 465 градусов по Цельсию, а давление превышает 90 атмосфер (для сравнения, у Земли давление на поверхности равняется 1 атмосфере). По факту, там царит настоящий ад.

Собственно, из-за этих невероятно тяжёлых условий учёными была отвергнута идея о том, что на Венере существует жизнь, хотя в теории она там могла быть. Согласно некоторым гипотезам, много миллионов лет назад Венера очень напоминала Землю, однако в следствии катаклизмов, вся вода с поверхности была испарена и превратилась в плотную атмосферу.

Нынешняя гипотеза не отрицает предыдущих. Американские учёные утверждают, что жизнеспособные микроорганизмы могли зародиться в слоях атмосферы на расстоянии 50-60 километров от поверхности Венеры.

По мере отдаления от поверхности планеты температура постепенно снижается, а пагубное воздействие давления ослабевает, позволяя генерировать в облаках биологическую жизнь. Учёные из Мэдисона считают, что энергию микроорганизмы могут получать из ультрафиолетовых лучей.