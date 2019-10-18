18.10.2019, 22:20
На Ямале найдено крупное лежбище моржей
ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили на берегу полуострова Ямал крупное лежбище моржей, пишет ТАСС.
По подсчётам специалистов, на берег вышло свыше тысячи особей. При этом ранее учёные думали, что в этом районе моржи выходят на берег только единично.
Отмечается, что учёные особо подчёркивают то, что на лежбище отдыхают самки с детёнышами. При этом причину образования такого большого лежбища учёные установить не могут. Они проведут дополнительные исследования для этого.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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