ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили на берегу полуострова Ямал крупное лежбище моржей, пишет ТАСС.



По подсчётам специалистов, на берег вышло свыше тысячи особей. При этом ранее учёные думали, что в этом районе моржи выходят на берег только единично.



Отмечается, что учёные особо подчёркивают то, что на лежбище отдыхают самки с детёнышами. При этом причину образования такого большого лежбища учёные установить не могут. Они проведут дополнительные исследования для этого.