ИА «Ореанда-Новости» Кофе можно употреблять один-два раза в неделю, о ежедневного употребления этого напитка лучше отказаться. Таким мнением поделился психиатр-нарколог Александр Ковтун, его цитирует НСН.

Ковтун отмечает, что кофе бывает полезен во время дежурства, например, авиадиспетчерам или водителям. Однако это, по его мнению, необходимость. В остальных же случаях от употребления кофе лучше отказаться, так как в напитке содержится кофеин, который вызывает зависимость. Если человек привык к кофе, то отсутствие очередной порции горячего напитка вызовет у него упадок настроения и сил.