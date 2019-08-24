24.08.2019, 12:10
В NASA назвали возможную причину нестыковки "Союза"
ИА «Ореанда-Новости». В NASA счтитают, что причиной несостыковки "Союза" стали ранее неизученные колебания. Об этом заявил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.
Полёт проходил нормально примерно 200 метров, а потом появились ранее не встречавшиеся колебания, и корабль отошёл на безопасное расстояние в 279 метров. Автоматический режим стыковки не сработал, и, так как на борту корабля был только робот Фёдор, возможность ручной состыковки тоже отсутствовала.
Повторная попытка стыковки корабля будет предпринята в понедельник, 26 августа. "Примерно в девять утра", - сообщил руководитель полёта.
Отмечается, что угрозы экипажу нет.
Полёт проходил нормально примерно 200 метров, а потом появились ранее не встречавшиеся колебания, и корабль отошёл на безопасное расстояние в 279 метров. Автоматический режим стыковки не сработал, и, так как на борту корабля был только робот Фёдор, возможность ручной состыковки тоже отсутствовала.
Повторная попытка стыковки корабля будет предпринята в понедельник, 26 августа. "Примерно в девять утра", - сообщил руководитель полёта.
Отмечается, что угрозы экипажу нет.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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