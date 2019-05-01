ИА «Ореанда-Новости». По словам главы НАСА Джима Бриденстайна, опасные астероиды, пролетающие мимо Земли, далеко не редкость. В реальности происходит больше метеоритных ударов, чем становится известно общественности.

На конференции по планетарной обороне Международной академии астронавтики администратор НАСА Джим Бриденстайн отметил, что сейчас время ведутся дополнительные работы по защите нашей планеты от удара метеоритов. «Важно понять, что речь идёт не о голливудских фильмах», - сказал он. Бриденстайн привёл в пример события 2013 года в Челябинске, когда метеорит вошёл в атмосферу Земли над Россией. Мощный взрыв ранил более 1500 человек и повредил более 7 тыс. зданий.

По статистике, события такого масштаба происходят раз в 60 лет, но Бриденштейн указал на то, что за последние 100 лет было три таких инцидента. В тот же день, когда произошло падение метеора в Челябинске, другой, ещё более крупный астероид, известный как «Дуэнде», миновал Землю. «Нам повезло, что он пролетел мимо», - сказал Бриденстайн. Прогнозируется, что он снова пролетит возле Земли в 2123 году. «Мы должны использовать наши системы и все возможности, чтобы в конечном итоге получать намного больше данных, время не ждёт», - добавил он.

Правительство США поручило НАСА обнаруживать и отслеживать 90 процентов околоземных объектов размером 460 футов или более. Но в этой категории приблизительно 25 тыс. объектов, и на сегодняшний день агентство занесло в каталог только около трети из них.