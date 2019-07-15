ИА «Ореанда-Новости» . Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн рассказал,. По его словам,, пишет CBS.

Брайденстайн заверил, что в начале 2000-х годов NASA хотело вернуться на спутник Земли и начать программу по высадке на Марсе, однако эти проекты потребовали слишком больших инвестиций и длительного периода подготовки. Именно в этих причинах он видит риск не высадиться на Красную планету к 2024 году, как планируют США.

В 2019 году американские власти призвали ускорить лунную программу «Артемида» и отправить человека на спутник в течение пяти лет.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полёт к Луне с высадкой на её поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов, примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов. Выступая с лекцией в МГУ им. Ломоносова, руководитель госкорпорации рассказал, что за год до этого должен состояться облёт спутника Земли. В случае если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он. Кроме того, после 2030 года «Роскосмос» планирует при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя отправить искусственный спутник Луны на её полярную орбиту.

Стратегический проект «Изучение и освоения Луны» предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен доставить на Землю лунный грунт. Параллельно в 2024 году перспективный пилотируемый транспортный корабль должен будет совершить полёт международной космической станции, после чего запланирован его беспилотный полёт вокруг Луны. К 2028 году российские учёные планируют вывести на орбиту Луны орбитальный модуль.