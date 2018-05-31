ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Команда японских учёных Кэндзи Суэцугура из Университета Кобе выяснили, что яйца насекомого, известного как палочник могут находится в птичьем пищеварительном тракте без какого-либо вреда для себя. Согласно выдвинутой учеными теории, палочникам это необходимо для распространения своего вида. Ввиду своей медлительности, насекомое не может перемещаться на большие расстояния, вследствие чего они не могут создать потомство в дали от дома. Благодаря же такой стратегии, они через птиц переносят свои яйца на далекие расстояния тем самым увеличивая ореол своего обитания.

Уже давно известно, что некоторые растения специально вырастили яркие и вкусные плоды для привлечения внимания птиц и животных. Съедая их, существа в том числе поглощают их семена, которые остаются невредимыми даже после контакта с желудочным соком. Впоследствии вместе с экскрементами они выходят наружу и произрастают на новых местах. Для неспособного передвигаться растения — это весьма эффективный способ распространения своего вида.

Однако случай с палочниками, пожалуй, первый зарегистрированный случай использования такой стратегии насекомыми. В своих опытах, авторы страны восходящего солнца скормили яйца трех видов палочников короткопалому бюльбюлю, виду азиатской птицы чьим любимым лакомством как раз являются палочники. Результаты оказались, поистине, неожиданными. От 5% до 20% яиц палочников (в зависимости от вида) покинули пищевой тракт птицы невредимыми, а несколько яиц вида Ramulus irregulariterdentatus успели даже стать полноценным организмом. Это связывают с двумя особенностями этого вида насекомых. Панцирь их яиц обладает невероятной прочностью и толщиной, что позволяет потомству долгое время находится внутри птицы. Так же палочники имеют способность партеногенез, что позволяет им оплодотворять яйцо без второго партнера.

В случае если выяснится, что подобная стратегия не нова, то ореол обитания палочников должен находится в тех местах, куда птицы чаще всего летают за кормом. Эту версию авторы проекта как раз и собираются проверить.

Палочники — это вид тропических насекомых, получившие свое легендарное название за счет уникального метода маскировки. Похожие на ветки деревьев насекомые могут часами стоять неподвижно, изображая из себя обычный сук.