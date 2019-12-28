ИА «Ореанда-Новости». В Национальном архиве США проходит выставка о том, как ВВС США разуверились в НЛО.

В Национальном архиве США, расположенном в Вашингтоне, открылась выставка, посвящённая убеждению американских военных в бесполезности исследования НЛО. Выставка посвящена 50-летнему юбилею программы «Синяя книга», которая была последним проектом, разработанным для изучения неопознанных летающих объектов.

Куратор выставки Коринн Портер отметила, что выставка также демонстрирует разнообразие документов, находящихся в Национальном архиве. Эти записи могут помочь раскрыть различные теории заговора и секретные проекты.

ВВС США отмечают, что за прошедшие 50 лет не возникло потребности возобновлять исследования НЛО. Они советуют гражданам сообщать об объектах в полицию, университеты или частные организации, однако больше не затрагивать военных.