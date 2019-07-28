ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из Университета Луизианы обнаружили, что материнский инстинкт существует и развивается в организме женщины. Научный эксперимент проводился на двух группах мышей. Результаты исследования показали, что существует группа клеточных соединений, которая активируется при наличии гормона окситоцина. Его чаще называют «гормоном любви».

«Было множество попыток выяснить разницу между выработкой этого гормона у женщин и мужчин, но никто ещё не нашел достаточно веских фактов и доказательств. Наше открытие стало большим прорывом», - сказал ведущий автор Ryoichi Teruya.

Рецепторы окситоцина были обнаружены в области мозга, ответственной за поведенческие инстинкты матери. Более того, биологи сообщают, что экспрессия рецепторов данного гормона в этих клетках наблюдается только при наличии эстрогена - женского гормона. Поэтому эти клетки участвуют в воспроизведении «материнского инстинкта».