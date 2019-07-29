 ИА «Ореанда-Новости». Международная группа исследователей смогла описать центральный «мусоропровод» головного мозга, который расположен у основания черепа и соединяется с лимфатическими узлами в горле.

  Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, по которым движутся различные молекулы метаболизма, и, что наиболее важно, иммунные клетки.  Ранее считалось, что мозг не имеет такой системы и он избавляется от «мусора» через кровеносные сосуды, из которого он позже попадает в периферические лимфатические сосуды.

  В дальнейшем учёные хотят проанализировать возрастные изменения этой системы у экспериментальных грызунов, связанные с развитием нейродегенеративных заболеваний.  По мнению специалистов, результаты этой научной работы будут полезны для разработки технологий, направленных на сохранение молодости лимфатических узлов головного мозга.