ИА «Ореанда-Новости». Международная группа исследователей смогла описать центральный «мусоропровод» головного мозга, который расположен у основания черепа и соединяется с лимфатическими узлами в горле.

Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, по которым движутся различные молекулы метаболизма, и, что наиболее важно, иммунные клетки. Ранее считалось, что мозг не имеет такой системы и он избавляется от «мусора» через кровеносные сосуды, из которого он позже попадает в периферические лимфатические сосуды.

В дальнейшем учёные хотят проанализировать возрастные изменения этой системы у экспериментальных грызунов, связанные с развитием нейродегенеративных заболеваний. По мнению специалистов, результаты этой научной работы будут полезны для разработки технологий, направленных на сохранение молодости лимфатических узлов головного мозга.