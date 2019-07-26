ИА «Ореанда-Новости». Исследование эпидермальных клеток показало, что синтез нуклеотидов нарушается в клетках с возрастом. Без этих молекул - строительных блоков ДНК и РНК - их деление и восстановление невозможны.

Клеточное старение - это процесс, в котором жизненный цикл клетки нарушается в ответ на стрессы, такие как укорочение теломер (областей на концах хромосом, которые выполняют защитную функцию), повреждение ДНК или онкогенная передача сигналов. Стареющие клетки способствуют как возрастной дегенерации, так и гиперпластическим патологиям, включая рак. Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.

Исследователи проанализировали молодые клетки, которые быстро размножались и «накормили» их молекулами, меченными стабильными изотопами углерода, чтобы увидеть, как питательные вещества, потребляемые клеткой, обрабатывались различными биохимическими путями. Учёные представили результаты измерений в виде 3D-модели. Изображения неожиданно показали, что стареющие клетки часто имеют два ядра и не синтезируют ДНК.