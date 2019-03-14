ИА «Ореанда-Новости». Учёные-геологи из Калифорнийского университета заявили, что тысячи лет назад в Землю врезалась комета. Это подтверждает теорию глобальной катастрофы, из-за которой погибли многие формы жизни и изменился климат. Информация об этом опубликована на портале Hi-Tech.mail.ru.

Геологи сделали сенсационное заявление: в конце эпохи плейстоцена (примерно 12 800 лет назад) в Землю врезалась комета. В частности, кратер диаметром 31 км под льдами Гренландии - след одного из многих фрагментов древней кометы. Свидетельства «конца света», как утверждают учёные, также есть на территории современной Западной Европы и Северной Америки.

Раскопки в Пилауко (Чили) показали, что в некоторых осадочных слоях (сложившихся около 13 000 лет назад) внезапно исчезли следы растительности, останки мегафауны и свидетельства деятельности людей. Далее изменение характера флоры рассказало о резкой смене климата, которая произошла за считанные годы. Кроме того, исследователи обнаружили застывшие породы, которые могли оплавиться только под воздействием экстремально высоких температур, а также элементы, редко встречающиеся в природе Земли.

Таким образом, космическая катастрофа стала причиной глобальных изменений климата и вымирания мегафауны, а также значительного сокращения численности людей.