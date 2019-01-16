Компания оснастила кроссовки специальный небольшим электромотором и датчиками, которые отслеживают посадку обуви на ногу. Обувь не имеет видимых физических шнурков. Кроссовки подстраиваются под ногу владельца с помощью технологии FitAdapt.Отмечается, что силу натяжения можно делать больше или меньше при помощи специальных кнопок на кроссовках.. Таким образом, спортсмены могут менять шнуровку прямо во время баскетбольного матча, не теряя при этом время.При этом приложение ещё и помнит уровень натяжения, который необходим во время тренировки или перерыва. Можно задать настройку один раз, а программа запомнит их и будет потом подгонять под потребности баскетболиста. Кроме того, через приложение можно поменять цвета кнопок на кроссовках, а также следить за уровнем зарядки обуви.Модель «умных» кроссовок получила название Adapt BB. Её начнут продавать уже в феврале этого года.Представленные кроссовки являются продолжение модели Nike HyperAdapt 1.0 - первых самошнурующихся кроссовок компании, которые вышли в 2016 году. Они стоили гораздо дороже - 750 долларов.Первые «умные» кроссовки в Nike приурочили к дате 21 октября 2015 года. Именно в этот день, кроссовки с автоматической шнуровкой увидел герой фильма «Назад в будущее» Марти МакФлай, переместившись в машине времени. Nike стилизовал первую модель как раз под обувь из фильма. Одну такую пару компания подарила Майклу Джею Фоксу, который сыграл Марти в картине. Ограниченный тираж Nike Mag 2015 был распродан на аукционе. Деньги пошли на благотворительность.