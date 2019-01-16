16.01.2019, 19:41
Назад в будущее: в Nike представили кроссовки с автоматической шнуровкой
ИА «Ореанда-Новости». Производитель спортивной обуви и одежды Nike показал баскетбольные кроссовки с автоматической шнуровкой.
Компания оснастила кроссовки специальный небольшим электромотором и датчиками, которые отслеживают посадку обуви на ногу. Обувь не имеет видимых физических шнурков. Кроссовки подстраиваются под ногу владельца с помощью технологии FitAdapt.
Отмечается, что силу натяжения можно делать больше или меньше при помощи специальных кнопок на кроссовках. Кроме того, регулировать шнурки можно и через специальное приложение на смартфоне. Таким образом, спортсмены могут менять шнуровку прямо во время баскетбольного матча, не теряя при этом время.
При этом приложение ещё и помнит уровень натяжения, который необходим во время тренировки или перерыва. Можно задать настройку один раз, а программа запомнит их и будет потом подгонять под потребности баскетболиста. Кроме того, через приложение можно поменять цвета кнопок на кроссовках, а также следить за уровнем зарядки обуви. Кстати, заряжать такие кроссовки надо через специальный беспроводной коврик. В сами кроссовки встроен аккумулятор емкостью 505 миллиампер-часов. Компания обещает, что полной зарядки хватит на 10-20 дней использования.
Модель «умных» кроссовок получила название Adapt BB. Её начнут продавать уже в феврале этого года. Отмечается, что в США пара такой обуви будет стоить около 350 долларов.
Представленные кроссовки являются продолжение модели Nike HyperAdapt 1.0 - первых самошнурующихся кроссовок компании, которые вышли в 2016 году. Они стоили гораздо дороже - 750 долларов.
Первые «умные» кроссовки в Nike приурочили к дате 21 октября 2015 года. Именно в этот день, кроссовки с автоматической шнуровкой увидел герой фильма «Назад в будущее» Марти МакФлай, переместившись в машине времени. Nike стилизовал первую модель как раз под обувь из фильма. Одну такую пару компания подарила Майклу Джею Фоксу, который сыграл Марти в картине. Ограниченный тираж Nike Mag 2015 был распродан на аукционе. Деньги пошли на благотворительность.
Компания оснастила кроссовки специальный небольшим электромотором и датчиками, которые отслеживают посадку обуви на ногу. Обувь не имеет видимых физических шнурков. Кроссовки подстраиваются под ногу владельца с помощью технологии FitAdapt.
Отмечается, что силу натяжения можно делать больше или меньше при помощи специальных кнопок на кроссовках. Кроме того, регулировать шнурки можно и через специальное приложение на смартфоне. Таким образом, спортсмены могут менять шнуровку прямо во время баскетбольного матча, не теряя при этом время.
При этом приложение ещё и помнит уровень натяжения, который необходим во время тренировки или перерыва. Можно задать настройку один раз, а программа запомнит их и будет потом подгонять под потребности баскетболиста. Кроме того, через приложение можно поменять цвета кнопок на кроссовках, а также следить за уровнем зарядки обуви. Кстати, заряжать такие кроссовки надо через специальный беспроводной коврик. В сами кроссовки встроен аккумулятор емкостью 505 миллиампер-часов. Компания обещает, что полной зарядки хватит на 10-20 дней использования.
Модель «умных» кроссовок получила название Adapt BB. Её начнут продавать уже в феврале этого года. Отмечается, что в США пара такой обуви будет стоить около 350 долларов.
Представленные кроссовки являются продолжение модели Nike HyperAdapt 1.0 - первых самошнурующихся кроссовок компании, которые вышли в 2016 году. Они стоили гораздо дороже - 750 долларов.
Первые «умные» кроссовки в Nike приурочили к дате 21 октября 2015 года. Именно в этот день, кроссовки с автоматической шнуровкой увидел герой фильма «Назад в будущее» Марти МакФлай, переместившись в машине времени. Nike стилизовал первую модель как раз под обувь из фильма. Одну такую пару компания подарила Майклу Джею Фоксу, который сыграл Марти в картине. Ограниченный тираж Nike Mag 2015 был распродан на аукционе. Деньги пошли на благотворительность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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