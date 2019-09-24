ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Гарвардского университета пришли к выводу, что ежедневное употребление орехов связано с меньшим риском ожирения и сопутствующих заболеваний, пишет РИА Новости.



В исследование учёные приняли участие более 50 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 75 лет, которые работали в сфере здравоохранения, и более 200 тысяч медсестёр. За состоянием их здоровья следили в течение 20 лет.



Каждые четыре года участники сообщали свой вес и частоту употребления одной порции орехов. Кроме того, врачи оценивали и уровень физической активности.



В результате оказалось, что частое употребление орехов связано с меньшим набором веса. Учёные выяснили, что дополнительная половина порции уменьшает риск роста массы тела на два килограмма в течение четырёх лет. Такое же количество грецких орехов снижает риск ожирения на 15%.