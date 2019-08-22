ИА «Ореанда-Новости». Эксперты сообщили, что ростки пшеницы могут заметно помочь в похудении, пишет «Медикфорум».



Кроме того, этот продукт богат витаминами А, Е и В, а также кальцием, магнием и железом. Ростки пшеницы, как утверждают специалисты, способствуют пищеварению благодаря так называемым растворимым волокнам и белкам.



Кроме того, они также продлевают чувство сытости и снижают уровень сахара в крови.