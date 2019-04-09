Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды. Они помогают сохранить здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, улучшить когнитивные способности у пожилых людей,Учёные проводили опыты на мышах. Им добавили в рацион аллил сульфида. Затем их сравнили с мышами-ровесницами и более молодыми особями. Выяснилось, что те мыши, которым давали аллил сульфида, имели лучшую память, чем мыши-ровесницы, которым это соединение не давали.