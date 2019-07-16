Так, оказалось, что самый полезный фрукт – это авокадо. В нём содержатся легко усваиваемые жиры и комплекс витаминов. Авокадо помогает улучшить эластичность сосудов, а также понизить холестерин в крови.Фрукт способен восполнить запас организма в меди, кальции, фосфоре, магнии, калии, витаминах E, B6, B5, C, A. Отмечается также, что в ста граммах авокадо содержится 2 грамма белка. Фрукт прекрасно сочетается с кукурузой, перцем, капустой, огурцами, томатами, сельдереем, сухофруктами, бананами.