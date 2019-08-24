ИА «Ореанда-Новости». Медики заявили, что рыбу необходимо включать в рацион. При этом есть самые полезные виды рыб.



Так, эксперты назвали одной из самых полезных рыб лосося. В нём много жирных кислот: Омега-3 и Омега-6. Кроме того, лосось содержит белок, витамины А, Е, D и йод, дефицит которого испытывает примерно 20% населения.



Отмечается и пользу трески – в ней почти нет холестерина, но много белка. Треска благоприятно влияет на иммунитет и помогает снизить давление.



Палтус содержит мелатонин и серотонин, которые способствуют поддержанию настроения в норме и улучшению сна.