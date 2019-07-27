27.07.2019, 20:38
Названы блюда, которые нельзя есть в фастфуде
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, что некоторые блюда в фастфуде вреднее других, пишет «МК».
Так, не стоит заказывать картошку фри, так как при её приготовлении используется много масла, которое используют несколько дней. Состав масла в процессе меняется, появляются соединения, которые могут быть очень вредны для организма.
Стоит отказаться и от мороженного. Врачи уверены, что оборудование, на котором его делают, содержит много микробов и плесени.
Не надо заказывать и различные соусы, так как иногда их наливаются в большие ёмкости, которые также редко моют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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