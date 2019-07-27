ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, что некоторые блюда в фастфуде вреднее других, пишет «МК».



Так, не стоит заказывать картошку фри, так как при её приготовлении используется много масла, которое используют несколько дней. Состав масла в процессе меняется, появляются соединения, которые могут быть очень вредны для организма.



Стоит отказаться и от мороженного. Врачи уверены, что оборудование, на котором его делают, содержит много микробов и плесени.



Не надо заказывать и различные соусы, так как иногда их наливаются в большие ёмкости, которые также редко моют.