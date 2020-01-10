Так, прежде всего зимой за здоровьем людям, которые страдают от астмы, а также одышкой и хрипами. Когда они из тёплого помещения переходят в холод, повышается риск бронхоспазма, так как при резком перепаде температуры возникает ощущение сдавленности в области шеи и немеет язык.Зимой также следует быть осторожными тем, кто болеет артритом. На холоде повышается риск развития воспалений в суставах. Врачи также рекомендуют быть внимательными зимой и тем, у кого есть заболевания сердца и сосудов. Минусовые температуры способствуют снижению кровяного давления, что, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце.