ИА «Ореанда-Новости». Врачи из Британии назвали лучшие средства, которые помогут справиться с усталостью, пишет издание «Актуальные новости».



Так, первым делом эксперты рекомендуют высыпаться. Кроме того, необходимо принимать витамины. В частности, магний имеет прямую связь с потерей работоспособности. Элемент также играет жизненно важную роль в производстве мышечной энергии.



Отмечается и польза лецитина, который может восполнить недостаток физической силы. Однако врачи настаивают, что при постоянном чувстве усталости нужно обратиться к специалисту.