ИА «Ореанда-Новости» По словам учёных, в городах наблюдается массовое исчезновение воробьёв и бабочек. Кроме того, зафиксирована гибель пчёл.

Исследователи уверены, что пчёлы к 2035 могут исчезнуть безвозвратно.

Одна из причин такого явления – глобальное потепление. Пчёлам трудно впасть в зимнюю спячку, в результате чего они просыпаются слабыми. Также насекомых-медоносов убивают пестициды.

Виновато глобальное потепление и в гибели бабочек. Резкая смена погодных условий сокращает их популяцию.

В Москве учёные зафиксировали сокращение численности воробьёв. Причины кроются в плохой экологии и плотной застройке.