ИА «Ореанда-Новости» Помочь от головной боли может малина, в ней содержится много витамина C и аскорбиновой кислоты. О продуктах, помогающих справиться с головной болью, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Вечерней Москвой».

Помочь от боли могут продукты с содержанием калия, к таким относится киви, свежий огурец или творог, можно также выпить нежирного молока.

Из напитков лучше отдать предпочтение айрану (можно заменить на кефир), в нём содержится кальций. Также врач рекомендует выпить стакан воды, а затем крепкий сладкий чай при первых признаках головной боли.