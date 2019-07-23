ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина рассказала, какие морепродукты помогут процессу похудения, пишет «Российская газета».



Например, морской гребешок является сильным антиоксидантом, он также богат тиамином, который нужен для обмена веществ. Стоит обратить внимание и на морских улиток – в них мало калорий, но зато много магния, который эффективен в борьбе со стрессом.



Кроме того, из осьминогов можно получить микроэлементы, йод, фтор, минеральные соли, витамины группы В. Соломатина также отметила раков – в их мясе нет жира, но много белка.