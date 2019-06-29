ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, по каким нетипичным признакам можно распознать болезни сердца, сообщает Медикфорум.



Так, признаками сердечного заболевания может быть тяжесть в ногах и заметная отёчность. Кроме того, распознать проблемы с главным органом можно и по выпадению волос у мужчин – следует обращать на лобную и теменную области.



Ещё один признак – жёлтые бугорки на коже. Они говорят о нарушении липидного обмена, который провоцирует болезни сердца. Стоит обратить внимание и на воспаление десен, которое может быть не только от проблем с ротовой полостью, то и из-за болезни кровеносной системы.