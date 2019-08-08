ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали неочевидные причины, которые мешают сбросить лишние килограммы, пишет «Медикфорум».



Отмечается, что на борьбу с килограмма влияет количество и качество сна. Если сон продолжается всего 3-4 часа в сутки, вес меньше не станет. Специалисты советуют спасть не меньше 7 часов.



Влиять на процесс похудения могут также и лекарства, например, от диабета или мигрени. В этом случае нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Стресс также стопорит потерю веса, так как стрессовую ситуацию человек зачастую пытается заесть.