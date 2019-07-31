31.07.2019, 17:47
Названы привычки, которые ускоряют процесс старения
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали распространённые привычки, которые могут ускорить процесс старения человека, пишет «МК».
Так, чрезмерная любовь к сладостям может отразиться не только на фигуре, но и на лице. Причиной этому является процесс гликации - прорастание молекул сахара в каждой клетке организма. Кроме того, на внешности отражается и постоянный недосып.
Эксперты отмечают, что просмотр телевизора в течение 5-6 часов ежедневно также негативно сказывается на организме. Следует обратить внимание и на образ жизни – при сидячей работе нужно делать перерывы на зарядку.
Отмечается также, что в доме нужно поддерживать нейтральную температуру и влажность, так как сухой воздух обезвоживает кожу.
Так, чрезмерная любовь к сладостям может отразиться не только на фигуре, но и на лице. Причиной этому является процесс гликации - прорастание молекул сахара в каждой клетке организма. Кроме того, на внешности отражается и постоянный недосып.
Эксперты отмечают, что просмотр телевизора в течение 5-6 часов ежедневно также негативно сказывается на организме. Следует обратить внимание и на образ жизни – при сидячей работе нужно делать перерывы на зарядку.
Отмечается также, что в доме нужно поддерживать нейтральную температуру и влажность, так как сухой воздух обезвоживает кожу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии