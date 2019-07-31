Так, чрезмерная любовь к сладостям может отразиться не только на фигуре, но и на лице. Причиной этому является процесс гликации - прорастание молекул сахара в каждой клетке организма. Кроме того, на внешности отражается и постоянный недосып.Эксперты отмечают, что просмотр телевизора в течение 5-6 часов ежедневно также негативно сказывается на организме. Следует обратить внимание и на образ жизни – при сидячей работе нужно делать перерывы на зарядку.Отмечается также, что в доме нужно поддерживать нейтральную температуру и влажность, так как сухой воздух обезвоживает кожу.