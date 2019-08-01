01.08.2019, 17:31
Названы продукты, которые избавят от прыщей
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие продукты поспособствуют избавлению от прыщей, пишет Planet Today.
Так, по их мнению, для здоровой и чистой кожи необходимо прежде всего пить чистую воду, так как она участвует в регенерации клеток и сохраняет здоровый вид организма.
Кроме того, рекомендуется отказаться от фастфуда и другой вредной еды. Стоит обратить внимание на оливковое масло, в котором много полезных жирных кислот. Эксперты также советуют пить зелёный чай, который богат катехином – веществом, оказывающим противовоспалительный эффект. А мясо и рыба богаты белками, препятствующими появлению воспалений.
Так, по их мнению, для здоровой и чистой кожи необходимо прежде всего пить чистую воду, так как она участвует в регенерации клеток и сохраняет здоровый вид организма.
Кроме того, рекомендуется отказаться от фастфуда и другой вредной еды. Стоит обратить внимание на оливковое масло, в котором много полезных жирных кислот. Эксперты также советуют пить зелёный чай, который богат катехином – веществом, оказывающим противовоспалительный эффект. А мясо и рыба богаты белками, препятствующими появлению воспалений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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