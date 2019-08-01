Так, по их мнению, для здоровой и чистой кожи необходимо прежде всего пить чистую воду, так как она участвует в регенерации клеток и сохраняет здоровый вид организма.Кроме того, рекомендуется отказаться от фастфуда и другой вредной еды. Стоит обратить внимание на оливковое масло, в котором много полезных жирных кислот. Эксперты также советуют пить зелёный чай, который богат катехином – веществом, оказывающим противовоспалительный эффект. А мясо и рыба богаты белками, препятствующими появлению воспалений.