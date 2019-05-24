24.05.2019, 17:46
Названы продукты, которые могут навредить мужскому здоровью
ИА «Ореанда-Новости». Врачи назвали продукты, которые могут навредить здоровью мужчин.
Так, специалисты советуют следить за потреблением мяса, которое может привести к сбою в выработке тестостерона. Кроме того, осторожными надо быть с алкоголем – он может спровоцировать выработку эстрогена, большое количество которого негативно отражается на здоровье мужчин.
Кроме того, опасными врачи назвали и жиры. Так, Омега-6 приводит к уменьшению размеров яичек. А мучное и сладкое приводит к уменьшению мышц.
Так, специалисты советуют следить за потреблением мяса, которое может привести к сбою в выработке тестостерона. Кроме того, осторожными надо быть с алкоголем – он может спровоцировать выработку эстрогена, большое количество которого негативно отражается на здоровье мужчин.
Кроме того, опасными врачи назвали и жиры. Так, Омега-6 приводит к уменьшению размеров яичек. А мучное и сладкое приводит к уменьшению мышц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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