Так, специалисты советуют следить за потреблением мяса, которое может привести к сбою в выработке тестостерона. Кроме того, осторожными надо быть с алкоголем – он может спровоцировать выработку эстрогена, большое количество которого негативно отражается на здоровье мужчин.Кроме того, опасными врачи назвали и жиры. Так, Омега-6 приводит к уменьшению размеров яичек. А мучное и сладкое приводит к уменьшению мышц.