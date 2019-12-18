ИА «Ореанда-Новости». Медики назвали продукты, которые помогут предотвратить появление и развитие рака, сообщает Федеральное агентство новостей.



Так, прежде всего врачи обращают внимание на какао. В нём много антиоксидантов. При этом эксперты утверждают, что употреблять какао нужно сырым, так как при обработке продукт может потерять полезные свойства.



Кроме того, врачи советуют добавить в рацион брокколи. В этом овоще много сульфорафана. Это же вещество есть также в цветной и брюссельской капусте.



Много антиоксидантов есть и в чуфе (тигровый орех или земляной миндаль). Врачи отмечают, что в 28 граммах ореха есть 278% суточной нормы витамина Е.