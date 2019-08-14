ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, от каких продуктов стоит оказаться при ночном перекусе, пишет «Медикфорум».



Так, рекомендуется не есть сладкие молочные каши, так как обычно в них много сахара. Кроме того, не стоит есть жареное, так как при жарке выделяются канцерогены. Обычно перед сном хочется жареного потому, что организм требует пополнить запас калорий, которые не добрал в течение дня.



Перед сном стоит также отказаться от мяса и шоколада. Эксперты советуют избегать острого в ночных перекусах – такие продукты могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.