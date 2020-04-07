Так, по словам специалиста, опасно разогревать в микроволновой печи яйца, так как вода в них превращается в пар, который начинает давать на скорлупу. В результате яйца могут взорваться.Врач отметила, что взорваться может любой продукт с цельной оболочкой, например, яблоки или ягоды.Кроме того, нельзя греть продукты, в которыъ есть полиненасыщенные жирные кислоты, так как нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.Нельзя также использовать микроволновку для охлажденных диетических напитков. При их нагревании заменитель сахара — чаще всего это аспартам— переходит в формальдегид, который очень вреден для здоровья.