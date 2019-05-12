12.05.2019, 13:15
Названы продукты, которые помогают бросить курить
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали продукты, которые помогают в борьбе с курением.
Так, врач-диетолог Лариса Полякова рассказала, что имбирь может снизить тягу к никотину. Кроме того, он также быстрее выводит токсины из организма.
Ещё одним полезным продуктом для тех, кто решил завязать с сигаретами, являются цитрусовые. Они восстанавливают уровень витамина С в организме, который разрушается из-за табака. Специалисты советуют добавлять в воду или чай лимон. Кроме того, побороть зависимость от сигарет помогают кислые и горькие овощи и фрукты, так как они ухудшают вкус сигарет, тем самым отбивая желание закурить.
Так, врач-диетолог Лариса Полякова рассказала, что имбирь может снизить тягу к никотину. Кроме того, он также быстрее выводит токсины из организма.
Ещё одним полезным продуктом для тех, кто решил завязать с сигаретами, являются цитрусовые. Они восстанавливают уровень витамина С в организме, который разрушается из-за табака. Специалисты советуют добавлять в воду или чай лимон. Кроме того, побороть зависимость от сигарет помогают кислые и горькие овощи и фрукты, так как они ухудшают вкус сигарет, тем самым отбивая желание закурить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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