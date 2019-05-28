28.05.2019, 16:28
Названы продукты, которые помогают избавиться от головной боли
ИА «Ореанда-Новости». Врачи назвали продукты, которые при отсутствии лекарств могут избавить от головной боли.
Так, медики рекомендуют выпить нежирного молока, так как в нём есть кальций и калий, которые могут повлиять на боль. Специалисты также отмечают, что рыба также может помочь справиться с головной болью – в ней есть нужные витамины группы В, а также кислоты омега-3.
Врачи отмечают, что нередко причиной головной боли становится снижение уровня сахара в крови, восстановить который помогут фрукты, например, лимоны и яблоки.
Так, медики рекомендуют выпить нежирного молока, так как в нём есть кальций и калий, которые могут повлиять на боль. Специалисты также отмечают, что рыба также может помочь справиться с головной болью – в ней есть нужные витамины группы В, а также кислоты омега-3.
Врачи отмечают, что нередко причиной головной боли становится снижение уровня сахара в крови, восстановить который помогут фрукты, например, лимоны и яблоки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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