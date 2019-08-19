ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии выяснили, что некоторые продукты помогают притормозить процесс старения и разглаживают морщины, пишет издание «Актуальные новости».



Так, эксперты советуют каждый день есть чернику, так как в ней очень много витаминов, которые положительно сказываются на внешности. Кроме того, учёные советуют не есть сладкое, заменив его, например, орехами. Так, миндаль, грецкие орехи и фисташки снижают холестерин и улучшают кожу.



Кроме того, хорошо влияет на внешность и зелёный чай: сокращаются морщины, укрепляются суставы и нормализуются биохимические процессы. Не стоит забывать и о рыбе: она богата жирными кислотами омега-3 и витамином В12, что снижает содержание сахара в крови и нормализует кровообращение.