ИА «Ореанда-Новости». Учёные назвали продукты, которые будут полезны для тех, кто страдает от гипертонии, пишет «МК».



Канадские учёные провели анализ особенности питания людей с повышенным давлением. Оказалось, что гипертоникам лучше отказаться от регулярного употребления сладких напитков – они на 10% повышают давление.



Учёные также проверили, можно ли гипертоникам другие продукты, содержащие сахар. Например, фрукты или йогурты. Всего в исследовании приняли участие миллион человек. Выяснилось, что 100% фруктовый сок в небольшом количестве, а также нежирные йогурты, мюсли, цельнозерновые каши и фрукты не приводят к повышению давления, а иногда и защищают от гипертонии.